Вологжанка больше года не может найти информацию о мобилизованном сыне

Жительница Вологодского округа больше года не может найти информацию о мобилизованном сыне. Она обратилась за помощью к главе округа Сергею Жестянникову.

"Женщина больше года не может найти информацию о мобилизованном сыне. Нашего земляка призвали на службу в октябре 2022 года и направили в учебную часть в Нижний Новгород. Через месяц, после того, как часть передислоцировали в зону СВО, молодой человек практически сразу перестал выходить на связь. 9 полк, где служил молодой человек, мы хорошо знаем. Был там несколько раз во время сопровождения и доставки гуманитарных караванов, знаком с командованием подразделения и некоторыми сослуживцами пропавшего. Приложим все усилия, чтобы помочь матери солдата", - написал у себя на странице Сергей Жестянников.

Он пообещал искать информацию о сыне женщины по всем доступным каналам и направить запросы в Министерство Обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.