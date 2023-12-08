По делу о стрельбе в Брянской школе произвели первые задержания

Начались первые задержания по делу о стрельбе в школе №5 города Брянска. Первыми стали сотрудники частной охранной организации «Агентство Эскалибур: гендиректор – 40-летний Сергей Поддубный и школьная охранница – 51-летняя Галина Черткова. Они могут отправиться в колонию на 10 лет по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух лиц».

Также задержан отец стрелявшей девочки – Дмитрий Афанаскин. Напомним, что именно его охотничье ружье использовала восьмиклассница. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух и более лиц». Мужчине грозит до 2-х лет колонии.

Четвертая в списке задержанных – директор школы Галина Сауткина. С ней провели 12-часовой допрос и признали подозреваемой по статье «Халатность, повлекшая смерть двух лиц», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет. На данный момент Сауткина находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, произошедшую трагедию обсудили на закрытом пленарном заседании в Госдуме. Депутат Валерий Гартунг предложил ввести понятие «травля» на законодательном уровне. Его инициативу поддержал Вячеслав Володин. Вопрос уже направлен на проработку в профильные комитеты.

Ранее NewsVo писал о подробностях вчерашней трагедии в Брянске.