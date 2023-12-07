В Брянской области школьница устроила стрельбу, погибли два человека

В Брянской гимназии №5 14-летняя ученица устроила стрельбу. В результате погибло два человека.

По предварительным данным, которые озвучены Следственным комитетом, девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадали, они доставлены в больницу.

Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство).

Депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что девочка стреляла из охотничьего ружья отца «Бекас-3», она принесла его в школу в тубусе. Основная версия причины случившегося - травля школьницы одноклассниками.