В Вологде 10 декабря ограничат движение на нескольких улицах

[ Общество ]

В связи с проведением забега "Бегущая Вологда" 10 декабря в центре Вологды с 6.00 до 14.00 ограничат движение на следующих участках :

- по улице Сергея Орлова на участке от улицы Мира до улицы Лермонтова;
- по улице Лермонтова на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Предтеченской;
- по Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Предтеченской;
- по улице Зосимовской на участке от Пречистенской набережной до улицы Ленина;
- по улице Ленина на участке от улицы Зосимовской до улицы Лермонтова;
- по улице Ленина на участке от улицы Зосимовской до улицы Пушкинской;
- по улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;
- по площади Возрождения;
- по улице Мира на участке от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова;
- по улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской;
- по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;
- по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской.

Ранее NewsVo писал, что на полумарафоне «Бегущая Вологда» пройдет отдельный забег для детей с ограниченными возможностями здоровья. В декабре в областной столице пройдет VI полумарафон «Бегущая Вологда». Предусмотрено несколько маршрутов для участников разного уровня подготовки. Впервые в этом году появилась отдельная дистанция длиной 300 м для детей с ОВЗ.

Теги:
забег полумарафон
 

Последние новости

В Вологде 10 декабря ограничат движение на нескольких улицах
В Тотемском округе иностранца привлекли к ответственности за экстремизм
Дома жителей СНТ Вичелово 2 может смыть в Рыбинское водохранилище
В Вологде простились с выпускником колледжа технологии и права, погибшим на СВО
Уволенному из «Самоката» глухонемому курьеру из Череповца предложили новую работу
В Череповце прямо на уроке загорелся телефон одной из учениц
Эксперты посчитали, сколько человек в Вологодской области получают миллионную зарплату
В России запретили закрывать сельские дома культуры без учета мнения жителей
В Великом Устюге простились с участником СВО, который погиб этой осенью
Георгий Филимонов заявил, что останется беспартийным