В Вологде 10 декабря ограничат движение на нескольких улицах

В связи с проведением забега "Бегущая Вологда" 10 декабря в центре Вологды с 6.00 до 14.00 ограничат движение на следующих участках :

- по улице Сергея Орлова на участке от улицы Мира до улицы Лермонтова;

- по улице Лермонтова на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Предтеченской;

- по Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Предтеченской;

- по улице Зосимовской на участке от Пречистенской набережной до улицы Ленина;

- по улице Ленина на участке от улицы Зосимовской до улицы Лермонтова;

- по улице Ленина на участке от улицы Зосимовской до улицы Пушкинской;

- по улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;

- по площади Возрождения;

- по улице Мира на участке от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова;

- по улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской;

- по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;

- по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской.

Ранее NewsVo писал, что на полумарафоне «Бегущая Вологда» пройдет отдельный забег для детей с ограниченными возможностями здоровья. В декабре в областной столице пройдет VI полумарафон «Бегущая Вологда». Предусмотрено несколько маршрутов для участников разного уровня подготовки. Впервые в этом году появилась отдельная дистанция длиной 300 м для детей с ОВЗ.