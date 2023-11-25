На полумарафоне «Бегущая Вологда» пройдет отдельный забег для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В декабре в областной столице пройдет VI полумарафон «Бегущая Вологда». Предусмотрено несколько маршрутов для участников разного уровня подготовки. Впервые в этом году появилась отдельная дистанция длиной 300 м для детей с ОВЗ.

«Полумарафон «Бегущая Вологда» пройдет 10 декабря. На участие в нем на данный момент зарегистрировались более 440 человек. В этом году впервые пройдет отдельный забег для детей с ОВЗ. Всего предусмотрено шесть маршрутов для участников разного возраста и уровня подготовки. Приглашаю присоединиться к полумарафону всех желающих», – рассказал начальник Управления физической культуры и массового спорта Администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

В частности, в полумарафоне примут участие ученики первых ресурсных классов школ №12 и №20. Лев, Илья, Даниил, Максим, Вика и Кирилл с сентября этого года занимаются общефизической подготовкой в СКК «Спектр». Для них это будут первые соревнования.

«Ресурсный класс – проект Регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. Идея по участию в полумарафоне возникла у меня, когда организаторы объявили, что проведут забег для лиц с ОВЗ. Для этих детей забег – средство мотивации. Это наш первый опыт и, наверное, в Вологде один из первых случаев участия детей с расстройством аутического спектра в соревнованиях», – рассказал тренер ребят Сергей Степанов.

Для участников полумарафона будут подготовлены как взрослые, так и детские дистанции: на 300 м (от 3 до 4 лет), 600 м (от 5 до 7 лет), 1 км (от 5 до 7 лет), 5 км (от 12 лет), 10 км (от 16 лет), 21,1 км (от 16 лет). Отдельно на дистанции 5 км будут соревноваться любители скандинавской ходьбы. Также пройдет традиционный забег безграничных возможностей (600 м) для участников с ОВЗ. Все трассы будут пролегать через исторические места Вологды.

Принять участие в полумарафоне «Бегущая Вологда» можно, зарегистрировавшись на сайте до 23:59 7 декабря 2023 года, либо до достижения лимита зарегистрированных участников в 1100 человек. Прием заявок в день забега на месте старта осуществляется при наличии свободных слотов. На сайте также размещена информация о стоимости участия.

На время проведения мероприятия ограничат движение транспорта по улицам, где будет пролегать маршрут. По итогу забега участники, занявшие призовые места в каждой категории, получат медали, дипломы и ценные подарки. Организатором мероприятия выступает «Вологодский спортивный союз» при поддержке Администрации города Вологды.