Уволенному из «Самоката» глухонемому курьеру из Череповца предложили новую работу

[ Общество ]

В Череповце уволенному из «Самоката» глухонемому курьеру Игорю Букетову предложили новую работу. Об этом сообщил руководитель Департамента труда Вологодской области Олег Белов.

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5 декабря Игорь с супругой лично встретились с начальников отделения занятости. Мужчине было предложено два варианта работы. В департаменте труда и занятости населения пояснили, что Игорь Бекетов не сообщал в ведомство о проблемах трудоустройства. При этом в Череповце успешно трудоустраивают инвалидов. В одном крупном строительном магазине на кассе работает молодой человек с нарушениями слуха и речи, что не мешает ему выполнять свои обязанности качественно. 

Ранее NewsVo писал, что в Череповце из компании по доставке продуктов «Самокат» уволили курьера с нарушением слуха Игоря Букетова из-за большого количества жалоб от клиентов. О ситуации стало известно благодаря посту жены Игоря – Анастасии – где она подробно рассказала об отношении компании к своим сотрудникам и общества к людям с особенностями здоровья.

Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя  Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки. 

В пресс-службе "Самоката" заявили, что в данном случае правила доставки систематически нарушались курьером-партнером в части опозданий или невыхода на доставку. Поэтому он и был уволен. Но пообещали что из-за этого случая введут специальные пометки в приложениях - чтобы клиент понимал, что к нему направляется глухонемой курьер.

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