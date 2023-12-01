В Череповце из-за жалоб клиентов уволили глухого курьера

В Череповце из компании по доставке продуктов «Самокат» уволили курьера с нарушением слуха Игоря Букетова из-за большого количества жалоб от клиентов. О ситуации стало известно благодаря посту жены Игоря – Анастасии – где она подробно рассказала об отношении компании к своим сотрудникам и общества к людям с особенностями здоровья.

Так, одну из недовольных покупательниц напугала «странная» дикция Игоря. Женщина написала, что дома у нее маленький ребенок, и ей было страшно получать заказ от такого курьера.

Анастасия рассказала изданию Gorodche, что она предлагала сотрудникам компании сделать пометку, что работает глухой курьер, однако получила отказ, подкрепленный аргументом, что слишком много сотрудников работает. Анастасия же уверена, что подобный ход мог бы послужить социально-одобряемым пиаром для крупной компании. Такой тактикой, например, пользуется строительный гипермаркет Леруа Мерлен. В череповецком магазине работает человек с нарушениями слуха, у которого стоит соответствующая пометка на бейджике.

В комментариях к посту люди выразили поддержку Игорю и осудили компанию «Самокат» за подобное отношение к своим сотрудникам.

«Слов нет. Как легко, самокат «решил» проблему. Позор компании. И этой даме, наверное себя узнает, пусть вас это никогда не коснется- все под Богом ходим»;

«Какой ужас!!! Как не стыдно!!! Неужели у людей совсем отсутствует чувство сострадания !!!!!еще и уволили бесстыжие!!!!!Дай Бог этому молодому человеку найти хорошую работу, где его будут ценить и принимать»;

«Игорь как-то привозил мне заказ домой. Улыбающийся человек, с душой, было только хорошее впечатление от него. Как видите, я до сих пор его помню! Надо быть такой мразью, чтобы жаловаться на такое! Это вы ненормальные, а не этот человек», - пишут пользователи ВКонтакте.

Кроме того, по сообщениям ТГ-каналов жители Череповца даже предлагают новую работу Игорю с зарплатой в 50 тысяч рублей.

Также вологжане, проживающие в Москве, пишут обращения в компанию «Самокат» с просьбой разобраться с череповецким филиалом. Сервис доставки уже ответил на запросы и пообещал разобраться с компанией-партнером. Они не считают, что причина увольнения была справедливой и аргументированной. Более того, сообщают, что в других городах работают курьеры с нарушениями слуха без каких-либо проблем.

В добавок, ситуацией с увольнением Игоря заинтересовалась и Прокуратура Вологодской области.