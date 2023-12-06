Эксперты посчитали, сколько человек в Вологодской области получают миллионную зарплату

В Вологодской области зарплату от 1 млн руб. получают всего 42 человека. Выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом Вологодская область по количеству работников с заработной платой от 1 млн рублей оказалась на четвертом месте на всем Северо-Западе. Зарплата рассчитана до вычета подоходного налога.

Самое большое количество работников-миллионеров приходится на Москву, где таким уровнем зарплаты могут похвастать почти 0,5% всех занятых (14,7 тыс.). Вторым городом в списке стоит Санкт-Петербург, где зарплату от 1 млн руб. получают 1,95 тыс. человек. Замыкает лидирующую тройку Московская область (1,44 тыс. человек).

Также в ТОП-10 регонов с работниками-миллионерами вошли Свердловская область (499 человек), Краснодарский край (349 человек), Татарстан (342 человека), Челябинская область (315 человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (297 человек), Нижегородская область (260 человек) и Сахалинская область (238 человек).

Санкт-Петербург возглавил список городов с зарплатами от 1 млн руб. в Северо-Западном федеральном округе. На втором месте в СЗФО оказалась Ленинградская область (125 человек), а замыкает лидирующую тройку Мурманская область (78 человек). Вологодская область в этом списке оказалась на четвертом месте. Больше всего работников-миллионеров трудится в сфере оптовой и розничной торговли, в обрабатывающей промышленности, а также в финансах и страховании.

«В действительности общее количество работников, зарабатывающих в среднем более 1 млн руб. в месяц, оказывается выше. Подавляющая доля наемных специалистов со сверхвысокой оплатой труда относится к топ-менеджменту крупнейших компаний, значительная часть их заработков приходится на годовые бонусы в виде крупных сумм или акций. Следует также разделять зарплаты и другие виды доходов – от предпринимательской деятельности или от собственности. У наиболее богатых россиян основным источником денег являются, разумеется, не зарплаты, а доходы от активов», – прокомментировала исследование президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее NewsVo писал, что по данным Росстата в Вологодской области 20,1% жителей Вологодской области имеют зарплату от от 55000,1 до 75 000 рублей. Это 44 627 человек, из них 20 578 работают в организациях государственной и муниципальной формы собственности.

Вообще в организациях муниципальной или государственной формы собственности трудится 113 212 из 221 609 всех трудящихся вологжан. 29 человек из них получают зарплату в от 400 000,1 до 1 000 000 рублей, один человек имеет зарплату больше миллиона в месяц. 5 024 от 100 000,1 до 200 000 рублей, а 8 116 человек от 75000,1 до 100000,0.

Есть в Вологодской области люди, которые получают меньше прожиточного минимума. Таких 4026 человек. Еще 4456 человек получают от 16 242,1 до 18 680 рублей.