20% вологжан получают зарплату от 55 до 75 тысяч рублей

Аналитики Финэкспертизы выяснили, что более 10% вологодских работников получают зарплату от 100 000 рублей. Это 22 779 человек. Аналитики отмечают, что статистика дает зарплату до вычета налогов.

«В заработную плату включаются все суммы, начисленные за апрель за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и регулярные премии. Не включаются вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера. Рассматриваемая сумма начисленной зарплаты от 100 тыс. руб. указана до вычета подоходного налога», - пояснили аналитики службы.

В Вологодской области зарплату от 100 тыс. рублей получают 10,3% работающих или 22 779 работников. В целом по России, как подсчитали аналитики, зарплату от 100 тыс. рублей получают 17,4% работников. Самый высокий процент работников с такими зарплатами зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком округах – 62,6% и 55% соответственно. В Москве заработную плату свыше 100 000 рублей получают 45% работающих. В абсолютных цифрах это 1 588 537 человек.

По данным Росстата в Вологодской области 20,1% жителей Вологодской области имеют зарплату от от 55000,1 до 75 000 рублей. Это 44 627 человек, из них 20 578 работают в организациях государственной и муниципальной формы собственности.

Вообще в организациях муниципальной или государственной формы собственности трудится 113 212 из 221 609 всех трудящихся вологжан. 29 человек из них получают зарплату в от 400 000,1 до 1 000 000 рублей, один человек имеет зарплату больше миллиона в месяц. 5 024 от 100 000,1 до 200 000 рублей, а 8 116 человек от 75000,1 до 100000,0

Есть в Вологодской области люди, которые получают меньше прожиточного минимума. Таких 4026 человек. Еще 4456 человек получают от 16 242,1 до 18 680 рублей.

