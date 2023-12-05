В призывах депутата уничтожать россиян, несогласных с политикой Путина, не увидели экстремизма

Правоохранительные органы «не выявили нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности» в заявлении депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева. Ранее он в эфире телеканала «Россия» назвал 20% граждан России, несогласных с политикой президента Владимира Путина, «гнилью», которая «должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

Ответ о прекращении проверки из Управления МВД по Восточному округу г. Москвы получил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, зам. председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Ранее он обратился с заявлением о высказываниях Гурулева к Генеральному прокурору РФ. Оттуда заявление переслали в прокуратуру Москвы для проверки, а оттуда – в МВД.

«Публично заявить, что 20% несогласных с властью граждан подлежат уничтожению – это, как считают правоохранительные органы, не экстремизм. Фактически это прямой призыв к убийству десятков миллионов людей по политическим мотивам, который заставил ужаснуться всю страну. Но правоохранительные органы демонстративно этого не замечают. Возмутительная позиция. Разумеется, ответ-отписка центра «Э» будет обжалована», – считает Борис Вишневский.

Ранее NewsVo писал, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев в прямом эфире на телеканале «Россия 1» заявил о том, что надо изолировать или уничтожать россиян, которые не поддерживают Путина. Это примерно 20% населения страны от 18 лет.

Гурулев привел в прямом эфире данные ВЦИОМ о том, что 80 %, поддерживают Путина. Остальных же нужно «изолировать» или «как-то уничтожить», по мнению депутата.

«Я бы хотел… чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», – сказал Гурулев на шоу Владимира Соловьева.

Раскритиковал слова депутата бывший министр экономики Андрей Нечаев, который усомнился в правомерности слов парламентария