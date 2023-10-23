Депутат Госдумы предложил изолировать или уничтожать россиян, которые не поддерживают Путина

депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев в прямом эфире на телеканале «Россия 1» заявил о том, что надо изолировать или уничтожать россиян, которые не поддерживают Путина. Это примерно 20% населения страны от 18 лет.

Гурулев привел в прямом эфире данные ВЦИОМ о том, что 80 %, поддерживают Путина. Остальных же нужно «изолировать» или «как-то уничтожить», по мнению депутата.

«Я бы хотел… чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», – сказал Гурулев на шоу Владимира Соловьева.

При этом Гурулев считает, что выборы президента отменять не надо, так как Путин все равно выиграет.

Раскритиковал слова депутата бывший министр экономики Андрей Нечаев, который усомнился в правомерности слов парламентария.