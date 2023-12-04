В Вологде закрывают единственную аптеку, где производили лекарства

Жительница Вологды направила обращение от имени коллектива аптеки №126 врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову, в связи с закрытием единственной в Вологде аптеки, которая производила лекарственные препараты.

"Я фармацевт аптеки "Вологдафарм", Тепличный мкр-н 1. Наша аптека единственная, кто производит лекарственные препараты для всего города и некоторых районов области по индивидуальным прописям! От детских до взрослых больниц, роддомы, дома малютки, и, самые важные пациенты - малыши из нового перинатального центра, которых выхаживают и для которых мы готовим очень много лекарственных форм, особенно порошков, а также частные покупатели - всех их обслуживает наша аптека!" - с таких слов начала свое письмо фармацевт.

Она рассказала, что новое руководство сообщило о закрытие аптеки.

"Закончив медучилище и работая в аптеке не покладая рук, я получила почётное звание "Ветеран труда", а сейчас наш коллектив расформировывают и просто выбрасывают на улицу, лишая любимой работы, ведь настоящих фармацевтов-производственников в городе никуда не берут, а этой аптеке и городу я отдала всю свою жизнь! Аптека №126 проработала 40 лет, а сейчас руководство решило, что мы не прибыльны и нас всех нужно списать! Все наши заказчики в шоке от этой новости и не видят жизнь больниц и жизни пациентов без нас!", - продолжает свое обращение к Георгию Филимонову.

На данный момент в Вологде не останется ни одной производственной аптеки. Под письмом подписался весь коллектив аптеки.

В сентябре этого года администрация города Вологды продала долю в уставном капитале ООО "Вологдафарм". Решение о продаже долей было принято в мае этого года. Город продал доли в размере 75%. Средства от приватизации сети аптек «ВологдаФарм» решил направить на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

ООО «ВологдаФарм» представляет собой сеть аптек, где 100% уставного капитала является собственностью муниципалитета. Развитие системы онлайн-аптек, высокая конкуренция и в целом ситуация на рынке лекарственных средств привели к тому, что за 2022 год прибыль компании сократилась.

«Деятельность компании „ВологдаФарм“ требует модернизации, но на данном этапе город не имеет возможности вкладывать средства в развитие имущества (кроме механизма оставления прибыли в распоряжении организации), в том числе в связи с тем, что муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения. Поэтому принято решение выставить на приватизацию долю в размере 75% от уставного капитала, сохранив в городской собственности 25%. Это даст возможность привлечь инвестора для развития сети аптек, внедрения новых, востребованных сегодня форматов работы. А город сможет сохранить контроль за политикой компании в социально значимых вопросах: производство экстемпоральных лекарственных препаратов, участие в проектах „Забота“, „Карта жителя Вологды“ и так далее. Кроме того, оставляя за собой долю участия, город сможет претендовать на получение в бюджет части прибыли», — пояснил в мае заместитель мэра Вологды Роман Трикоз.

13 июля состоялся аукцион по продаже доли капитала в ООО «ВологдаФарм». Начальная цена договора составляла 82 692 000 рублей, победителем аукциона стало ООО "Альпари", предложив за аптечную сеть 85 172 760 рублей. Основным видом деятельности фирмы является деятельность автомобильного грузового транспорта. Также в видах деятельности компании есть предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Интерес для бизнеса ООО «ВологдаФарм» представляет, прежде всего, своими зданиями. Их у нее 11, в том числе нежилые помещения площадью 415 квадратов на улице Чернышевского и площадью 559 квадратов на Ленина,1. В этом здании, кстати, находится единственный в Вологде музей истории аптечного дела.