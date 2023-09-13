75% «ВологдаФарм» продана фирме, занимающейся грузоперевозками, за 85 млн рублей

Администрация города Вологды продала долю в уставном капитале ООО "Вологдафарм".

Ранее NewsVo писал, что в мае этого года администрация города Вологды решила продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм» в размере 75%. Средства от приватизации сети аптек «ВологдаФарм» город направит на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

ООО «ВологдаФарм» представляет собой сеть аптек, где 100% уставного капитала является собственностью муниципалитета. Развитие системы онлайн-аптек, высокая конкуренция и в целом ситуация на рынке лекарственных средств привели к тому, что за 2022 год прибыль компании сократилась.

«Деятельность компании „ВологдаФарм“ требует модернизации, но на данном этапе город не имеет возможности вкладывать средства в развитие имущества (кроме механизма оставления прибыли в распоряжении организации), в том числе в связи с тем, что муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения. Поэтому принято решение выставить на приватизацию долю в размере 75% от уставного капитала, сохранив в городской собственности 25%. Это даст возможность привлечь инвестора для развития сети аптек, внедрения новых, востребованных сегодня форматов работы. А город сможет сохранить контроль за политикой компании в социально значимых вопросах: производство экстемпоральных лекарственных препаратов, участие в проектах „Забота“, „Карта жителя Вологды“ и так далее. Кроме того, оставляя за собой долю участия, город сможет претендовать на получение в бюджет части прибыли», — пояснил в мае заместитель мэра Вологды Роман Трикоз.

13 июля состоялся аукцион по продаже доли капитала в ООО «ВологдаФарм». Начальная цена договора составляла 82 692 000 рублей, победителем аукциона стало ООО "Альпари", предложив за аптечную сеть 85 172 760 рублей. Основным видом деятельности фирмы является деятельность автомобильного грузового транспорта. Также в видах деятельности компании есть предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Интерес для бизнеса ООО «ВологдаФарм» представляет, прежде всего, своими зданиями. Их у нее 11, в том числе нежилые помещения площадью 415 квадратов на улице Чернышевского и площадью 559 квадратов на Ленина,1. В этом здании, кстати, находится единственный в Вологде музей истории аптечного дела.

"Здесь и старинные аптекарские принадлежности, и экспонаты, и фотографии. Сотрудники музея старательно собирали аптечную посуду, старинные рецепты и книги в течение нескольких лет по всей Вологодской области и за ее пределами. Несмотря на то, что за XX век здание изменило свой внешний облик, именно в этой аптеке было решено создать музей, ведь она является старейшей в городе. Об этом говорят архивные фотографии, сделанные на Кирилловской улице (ныне Ленина) в конце XIX — начале XX веков", - говорится на сайте Вологдафарм.

Так, например, среди экспонатов сосуд, в котором аптекари более двухсот лет назад хранили мази и торговали наразсвес, пузырек XVIII века для продажи йода.

Открывшаяся в 1675 году в Вологде аптека стала третьей по счету на территории всего Русского государства. Что станет с музеем и аптекой, пока неизвестно.