Администрация города Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм» в размере 75%. Проект соответствующих изменений в городскую программу приватизации внесен сегодня на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу. Средства от приватизации сети аптек «ВологдаФарм» город направит на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

ООО «ВологдаФарм» представляет собой сеть аптек, где 100% уставного капитала является собственностью муниципалитета. Развитие системы онлайн-аптек, высокая конкуренция и в целом ситуация на рынке лекарственных средств привели к тому, что за 2022 год прибыль компании сократилась.

«Деятельность компании „ВологдаФарм“ требует модернизации, но на данном этапе город не имеет возможности вкладывать средства в развитие имущества (кроме механизма оставления прибыли в распоряжении организации), в том числе в связи с тем, что муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения. Поэтому принято решение выставить на приватизацию долю в размере 75% от уставного капитала, сохранив в городской собственности 25%. Это даст возможность привлечь инвестора для развития сети аптек, внедрения новых, востребованных сегодня форматов работы. А город сможет сохранить контроль за политикой компании в социально значимых вопросах: производство экстемпоральных лекарственных препаратов, участие в проектах „Забота“, „Карта жителя Вологды“ и так далее. Кроме того, оставляя за собой долю участия, город сможет претендовать на получение в бюджет части прибыли», — пояснил заместитель мэра Вологды Роман Трикоз.

Приватизация муниципальной доли в компании будет проходить через электронный аукцион. В ходе него будет установлена окончательная цена продажи. По предварительным оценкам, это позволит пополнить бюджет Вологды на сумму более 80 млн рублей.

«Эти средства будут направлены на решение жилищных вопросов вологжан, в том числе на расселение людей из ветхого и аварийного жилья. Благодаря федеральной программе и городским мерам за 4 года 644 семьи переехали в благоустроенные квартиры. Но работы предстоит еще много. В Вологде требуют расселения около 300 аварийных домов, есть судебные решения, которые город обязан выполнять. Поэтому используем любую возможность, чтобы предоставить людям благоустроенное жилье», — добавил Роман Трикоз.

Вопрос о приватизации части муниципальной доли в ООО «ВологдаФарм» депутаты рассмотрят на майской сессии Вологодской городской Думы.