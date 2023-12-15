Прокуратура подтвердила факты слива навоза в реку в Грязовецком округе

Прокуратура Грязовецкого района рассмотрела обращение жителей нескольких деревень округа по поводу слива сельскохозяйственных отходов в реку Лухта. Факты нашли свое подтверждение.

Ранее NewsVo писал, что жители деревень Ананкино, Прокунино, Федяйкино, Хорошево Грязовецкого района устали бороться с фермой, которая, по их мнению, сбрасывает навоз в реку Лухта.

В 2021 году в реке Лухта была замечена массовая гибель рыбы. Это происходит не в первый раз. Река Лухта впадает в Комелу, та - в реку Сухону.

Жители нескольких деревень, стоящих на берегу, уже много раз били тревогу. Но руководитель фермы, которую во всем винят жители, считал обвинения надуманными.

Летом 2022 года начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального района - государственный инспектор в области охраны окружающей среды Вологодской области по Грязовецкому муниципальному району два раза проводил обследование территории водоохранной зоны реки Лухта. Оба обследования показали отсутствие нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

После того, как подключилась прокуратура, факты загрязнения реки нашли свое подтверждение.

"Проведенной прокуратурой района с участием специалиста отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области проверки установлено, что факты нарушения в 2023 году действующего водного законодательства со стороны АО "Племзавод "Заря" нашли свое подтверждение", - говорится в ответе прокуратуры от 16 ноября.

В адрес генерального директора племзавода внесено представление.