Жители нескольких деревень Грязовецкого округа уверены, что в их реку сливают навоз

Жители деревень Ананкино, Прокунино, Федяйкино, Хорошево Грязовецкого района устали бороться с фермой, которая, по их мнению, сбрасывает навоз в реку Лухта.

"Каждый год в нашу речку Лухта сбрасывается с фермы в Слободе навоз, все знают и ничего не меняется. Проходят проверки, дают штрафы, но результата нет", - пишут жители.

Администрация округа ответила жителям, что в адрес Северного межрегионального управления Росприроднадзора направлено письмо о проведении совместного обследования реки Лухта и ее притоков. А также указала телефоны, куда можно звонить, чтобы узнать результаты проверки.

"Звонили по этому номеру, там просят звонить в Росприроднадзор в Вологде, а там дают уже третий телефон, где ни по срокам проверки, ни по ситуации с Лухтой ничего сказать не могут. В этот раз нас не устроит штраф для виновных! Необходимо обязать нарушителей зарыть канаву для стока в речку Ильмовка, через которую эта жижа поступает в Лухту, а затем в Комёлу. Также требуем: установить дополнительные септики у комплекса; почистить речку Ильмовка в месте, где в неё впадает канава; Лухту очистить в том месте, где она соединяется с Ильмовкой и у всех населённых пунктов", - пишут жители.

По их словам обращения направлены в прокуратуру Вологодской области, министерство природных ресурсов и губернатору.

В 2021 году в реке Лухта была замечена массовая гибель рыбы. Это происходит не в первый раз. Река Лухта впадает в Комелу, та - в реку Вологду.

Жители нескольких деревень, стоящих на берегу, уже много раз били тревогу. Но руководитель фермы, которую во всем винят жители, считает обвинения надуманными.

Летом 2022 года начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального района - государственный инспектор в области охраны окружающей среды Вологодской области по Грязовецкому муниципальному району два раза проводил обследование территории водоохранной зоны реки Лухта.

Обследовали водный объект в д. Федорково, д. Арефино, д. Андрейково, слева от автомобильного моста автодороги Илейкино – Шуйское перед отвороткой на д. Фёдорково. Оба обследования показали отсутствие нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.