В Вологде представят финальный проект благоустройства Центральной набережной

[ Общество ]

13 декабря в креативном пространстве "Салют, молодежь!" пройдет презентация финального проекта благоустройства исторической Центральной набережной Вологды. Над ним работали Лаборатория развития городской среды совместно с архитектурной студией ORCHESTRA DESIGN. 

Проект разрабатывали в течение этого года на основе исследований, встреч, опросов, экспертных и общегородских обсуждений. 

Начало мероприятия в 18:00. Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/2691541/

Ранее NewsVo рассказывал о предварительной концепции благоустройства набережной. 

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Теги:
лаборатория городской среды благоустройство набережная
Фото: Лаборатория развития городской среды
 

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