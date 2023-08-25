Архитекторы предлагают разделить набережную Вологды на тематические зоны

В Вологде презентовали наработки по будущему благоустройству набережной. Разработкой проекта занимается Лаборатория развития городской среды в партнерстве с профессиональным архитектурным бюро «Orchestra design».

Перед стартом работ были проведены исследования набережной. Ландшафтные инженеры изучили и оценили текущее состояние берегов реки Вологды и существующее берегоукрепление, зафиксировали выпуски ливневой канализации, зоны затопления, промывы и оползни на естественных берегах. По результатам исследования были даны рекомендации, разработаны проектные предложения по укреплению берегов.

«Мы работаем над большой комплексной территорией. Представленную архитектурную концепцию мы прорабатывали на основе запросов горожан. Было проведено большое антропологическое исследование, на основе всех данных и строим концепцию. Сейчас промежуточная точка, до ноября мы будем продолжать разработку и далее представим финальную концепцию горожанам», – рассказала старший архитектор студии «Orchestra design» Камилла Ибрагимова.

Проект архитекторов рассматривает набережную города от будущего Некрасовского моста до домика Петра I. Общая протяженность территории – 10 километров. В концепции набережная связана пешеходными маршрутами, оснащена комфортными и безопасными спусками к воде.

На набережной предлагается создать площадки и видовые зоны. Территория набережной разделяется на 10 тематических зон, отличающихся друг от друга по характеру и наполнению. Так, у Вологодского строительного колледжа набережная станет молодежной: здесь предлагается организация спортивной зоны с экстрим-площадками для скейтеров и любителей bmx, а под мостом 800-летия планируется организовать зону стрит-арта.

На участке перед Архиерейским двором набережная приобретет парадный вид, подчеркивающий статус этого места, комфортный для горожан и туристов. Берег в заречной части города у Сретенской церкви предлагается сделать зеленой зоной. Наполнение участков и их программа более подробно обсуждалась с горожанами.

Проектом предполагается создание удобных пешеходных зон и мест для отдыха, выделены инвестиционные площадки для развития сопутствующих сервисов и бизнеса на набережной. Например, кафе и ресторанов, точек проката и другое.

Важным элементом внешнего вида одного из центральных пространств города станут фасады зданий, расположенных на набережной. Они должны органично вписаться в проект. Поэтому вывески кафе и магазинов должны быть оформлены в соответствии с дизайн-кодом, принятым в Вологде в прошлом году.

«На сегодняшний день можно отметить, что концепция благоустройства набережной имеет сбалансированный вид. На обсуждении мы внесли некоторые доработки, которые, в частности касаются расположения пешеходных мостов. Рассмотрели возможности привлечения бизнеса к преобразованию территории, чтобы здания соответствовали дизайн-коду. Проект выглядит интересным», – заключил главный архитектор Вологды Денис Поздняков.

Обсуждение концепции набережной реки Вологды будет продолжаться. Все желающие могут лично поучаствовать в мероприятиях проекта, регистрация на них будет вестись в группе Лаборатории развития городской среды. Планируется, что на основе разработанной архитектурной концепции проекта, после ее обсуждения с горожанами и экспертами, к концу года начнутся детальные проектные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.