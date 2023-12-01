В Вологде запустят новый автобусный маршрут между ул. Можайского и Лостой

Автобусный маршрут №24 «Лоста-Депо» запустят в Вологде 4 декабря. Выходить на линию он будет по рабочим дням.

«Маршрут автобуса № 20, ранее следовавшего от Лосты, был изменен и направлен от 6 мкр. через ул. Поэта Романова. После обращений жителей Лосты, Телецентра, Завокзального микрорайона мы еще раз рассмотрели загрузку существующих маршрутов, потребности пассажиров этих территорий и приняли решение об организации маршрута, частично повторяющего прежний маршрут 20-го автобуса, но меньшей протяженности. Режим работы нового автобуса № 24 будет синхронизирован с маршрутом №28, чтобы сократить интервалы движения общественного транспорта на этом участке», – отметил начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов.

Расписание автобуса:

от остановки «Лоста»: 6:55, 7:55, 8:48, 9:33, 10:16, 11:10, 12:51, 13:39, 14:24, 16:32, 17:21, 18:05, 19:00 и 19:38**;

от остановки «Депо»: 7:32, 8:25, 9:13, 9:55, 10:40, 11:31, 13:13, 14:00, 14:45, 16:55, 17:45, 18:28 и 19:21.

В прямом направлении автобус будет следовать по остановкам: Лоста, Локомотивное депо (по требованию), АЗС (по требованию), Телецентр, Горка, По требованию, ул. Текстильщиков, ДК Льнокомбинат, Магазин, Школа, ул. Ловенецкого, стадион Локомотив, Депо.

В обратном направлении: Депо, Ловенецкого, Магазин, ул. Беляева, ДК Льнокомбинат, ул. Текстильщиков, По требованию, Горка, Телецентр, АЗС (по требованию), Локомотивное депо (по требованию), Лоста.