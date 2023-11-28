Вологжан приглашают на паблик-ток о монументальном искусстве

[ Культура ]

Творческая встреча «Пространство монументальности или монументальность пространства?» пройдет 1 декабря в арт-холле Вологодской областной картинной галереи. Она приурочена к проекту «Галерея смыслов» и состоится в рамках работы выставки Елены Безбородовой «Отечество». Начало мероприятия в 18:00.

Вологжане узнают, что такое монументальное искусство и где проходят его границы, являются ли современные муралы монументальным искусством, как монументальное искусство влияет на городскую среду и каждого из нас.

В ходе дискуссии своим мнением поделятся искусствовед, художник, писатель, а также сама Елена Безбородова – скульптор и заслуженный художник РФ.

Действует пушкинская карта. 12+

Ранее NewsVo рассказывал о выставке Елены Безбородовой. 

Теги:
скульптура картинная галерея лекция
Фото: cultinfo
 

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