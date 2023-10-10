В Вологде откроется выставка скульптур Елены Безбородовой

[ Культура ]

13 октября в 18:00 в главном здании Вологодской областной картинной галереи на ул. Мира, 34 откроется выставка «Отечество» заслуженного художника России, скульптора и графика Елены Безбородовой.

В экспозиции будет представлено более 50 бронзовых скульптур, посвященных людям военного и духовного подвига, деятелям и созидателям.

Елена Безбородова – автор 40 монументальных произведений, установленных в Москве, Санкт-Петербурге, других российских городах, а также в Великобритании. В 2022 году стала лауреатом премии «Имперская культура» за цикл работ под названием «Пространство духовности». Главным направлением своей работы Елена считает духовное творчество.

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Теги: выставка скульптура картинная галерея
 

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В Вологде откроется выставка скульптур Елены Безбородовой
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