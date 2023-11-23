Все в дырах: глава Вологодского округа показал, как выглядят теплосети в Майском

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников заявил, что в поселке Майском Вологодского округа пора менять всю теплосеть. Ранее там пришлось отключать котельную из-за прорыва. Подобные происшествия случаются в Майском постоянно.

"Теплотрасса в Майском имеет сильную степень изношенности, ее необходимо менять. Готовим на имя председателя правительства области документы о необходимости замены аварийных участков теплосетей по нашим крупным населенным пунктам", - написал Сергей Жестянников.

В течение лета в поселке Майский было заменено более 250 метров тепловых сетей. Но этого недостаточно, требуется замена всей теплосети. На данный момент аварийный участок теплосети заменен, система опрессована, ее начали запитывать горячей водой.

Тем временем, в Вологодскую область пришло похолодание. Сегодня в поселке Майский по данным Гисметео в 9 утра было минус 16 градусов, в течение дня температура стояла около 10 градусов мороза.