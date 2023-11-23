Все в дырах: глава Вологодского округа показал, как выглядят теплосети в Майском

[ Общество ]

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников заявил, что в поселке Майском Вологодского округа пора менять всю теплосеть. Ранее там пришлось отключать котельную из-за прорыва. Подобные происшествия случаются в Майском постоянно.

"Теплотрасса в Майском имеет сильную степень изношенности, ее необходимо менять. Готовим на имя председателя правительства области документы о необходимости замены аварийных участков теплосетей по нашим крупным населенным пунктам", - написал Сергей Жестянников. 

В течение лета в поселке Майский было заменено более 250 метров тепловых сетей. Но этого недостаточно, требуется замена всей теплосети. На данный момент аварийный участок теплосети заменен, система опрессована, ее начали запитывать горячей водой.

Тем временем, в Вологодскую область пришло похолодание. Сегодня в поселке Майский по данным Гисметео в 9 утра было минус 16 градусов, в течение дня температура стояла около 10 градусов мороза. 

Теги:
трубы прорыывы
Фото: Сергей Жестянников
 

Последние новости

Все в дырах: глава Вологодского округа показал, как выглядят теплосети в Майском
Вологодские фигуристки завоевали две медали на Республиканских соревнованиях "Кубок Акселя"
4000 абонентов Вологодчины получили интернет 200 Мбит/с
Житель Грязовца украл землю у администрации округа
В Вологде, благодаря развитию технологий, раскрыли дело о изнасиловании 2008 года
Вологодские лыжники потеряли надежду сохранить лыжню у Осановской рощи
Вологодские студенты могут поучаствовать в конкурсе инновационного центра "Бирюч"
В Соколе случился пожар на деревообрабатывающем производстве
Вологжанка отдала мошенникам накопленные на квартиру сыну деньги
В Вологде на месте Дома купца Кулькова нашли подвеску с изображением святого