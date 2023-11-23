В Майском Вологодского округа экстренно остановили котельную из-за прорыва на сетях

В поселке Майский Вологодского округа устраняют аварию на теплотрассе. Работы начались в 7 часов утра.

По оценке специалистов, на проведение сварочных работ в теплокамере необходимо несколько часов.

"Чуть больше месяца прошло как в Майском была закопана последняя труба теплотрассы. Практически все лето не было горячей воды в нескольких домах и детских учреждениях. И снова прорыв на центральной теплотрассе, а это значит ни тепла, ни горячей воды в поселке опять не будет! Жители еще не забыли новогодний 2023 года прорыв за дорогой, более 10 дней любовались на гейзер из горячей воды! Это надо так довести теплотрассу до гнилого состояния при тарифе более 3000 рублей за гикокаллорий! При газовой котельной! А что будет впереди", - пишут местные жители.