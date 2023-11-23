Вологодские лыжники потеряли надежду сохранить лыжню у Осановской рощи

Наталья Рюмина

Вологодские лыжники обратились к исполняющему обязанности губернатора Георгию Филимонова с вопросом сохранения лыжни у Осановской рощи.

Ранее NewsVo писал, что лыжники Вологды уже не в первый раз поднимают вопрос тренировок. Лыжная трасса, где они тренируются сейчас, может быть застроена. Там построилась улица Поэта Романова, скоро появится улица Олимпийская. Лыжникам предлагают тренироваться и в других местах: парк Мира, пойма реки Вологды, парк Ветеранов, парк за ДК льнокомбината, Ковыринский парк, территория за ТЦ «Лента», в мкр-не Охмыльцево, пришкольные стадионы. Но лыжники очень хотели бы оставить лыжню в районе стадиона локомотив. На это есть причины: лыжня продувается, есть спуски и подъемы, на ней занимаются лыжным спортом сразу несколько микрорайонов.

Уже два года лыжники стучатся во все двери, но все бесполезно. В районе поля строится продолжение улицы Новгородской, которую будет пересекать улица Олимпийская.

Лыжники обратились к Георгию Филимонову и комментатору Дмитрию Губерниеву.

"Областное и городское начальство пало перед вами ниц и рассказывает о своих небывалых достижениях, в числе коих и строительство продолжения улицы Новгородской в сторону Осанова, а также новой улицы Олимпийской, которую мэр Воропанов решил проложить на месте лыжной трассы детской спортшколы. Весной этой историей заинтересовался спортивный комментатор МатчТВ Д.Губерниев, когда узнал от вологодской лыжницы из молодёжной сборной России А.Пеклецовой о том, что власти решили застроить лыжную трассу её спортшколы. Имена Кувшинникова и Воропанова стали упоминаться в каждой телетрансляции, а московские журналисты нагрянули в Вологду. Прошу вас встретиться с тренерским коллективом Спортивной школы по зимним видам спорта, чтобы разобраться в этой скандальной истории", - написал один из лыжников.

Лыжники рассказали, как про их вид спорта постепенно все стали забывать: сначала на трассе ДЮСШ потребовалось возвести ледовую арену, затем ФОК, потом футбольное поле и площадку для воркаута.

"На другом конце потребовалось возвести важный социальный объект - магазин "Светофор". В чистом поле. На трассе спортшколы. Ну, а закончилось все тем, что помимо новой улицы Романова, по трассе решили провести и улицу Новгородскую. Глава областной федерации лыжных гонок Е.Шулепов пробовал отстоять рекреационную зону, но, похоже, переубедить мэра и бывшего губернатора ему не удалось. Поля вокруг Осановской рощи пущены под застройку для переселенцев из ветхого жилья. Хотя вологжане традиционно занимались здесь лыжными видами спорта. Именно здесь всегда проводились Лыжня России, областные и городские соревнования по биатлону и спортивному ориентированию. Здесь занимаются и легкоатлеты-дистанционщики. Здесь жители нескольких районов областного центра зимой проводят на лыжах свои выходные. И куда теперь им всем?"

На возмущения вологодских лыжников ответил теперь начальник управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды Дмитрий Жиобакас:

"В зимнем сезоне 2023-2024 г.будут готовиться лыжные трассы в районе прилегающем к стадиону "Локомотив". С вводом улицы Поэта Александра Романова - будет возможность проезда лыжниками под автомобильным мостом. Планируется накатывать несколько кругов от 1 до 5 км. Также в районе нового здания школы № 26 (ул.Новаторов д.21) в этом году будет трасса для занятий лыжным спортом. Протяжённость трассы, с перепадами высот , около 2 км".

Конечно, для лыжников высокого уровня, трасса 1 км или 2 км, недостаточна. Но, судя по публичной кадастровой карте, улица Новгородская соединит два микрорайона также как лица Поэта Романова, между двумя новыми дорогами вырастет микрорайон. Пока часть поля за улицей Новгородской отведена под благоустройство.

Между улицей Поэта Романова и будущим продолжением Новгородской планируется высотная застройка

Лыжня до строительства улиц