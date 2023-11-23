В пельменях ВкусВилла обнаружены патогенные бактерии

В российских пельменях, которые в том числе любят и вологжане, нашли бактерии листерии и сальмонеллы

Роскачество нашло патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — «Горячая штучка», «Вкусвилл», «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково. В продукции „Вкусвилл“ обнаружены листерии, а в продукции „Горячая штучка“, „Мясной дворик“, „Сибирская коллекция“, „Рестория“ и „Тураково“ — сальмонеллы. Пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Причиной, по которой бактерии могли попасть в пельмени, отмечают несоответствие санитарных условий на предприятиях.

Сальмонелла – это грамотрицательная палочковидная бактерия, которая обитает в кишечнике животных и человека и распространяется через фекалии2. Свое название бактерия получила в честь открывшего ее ветеринара Салмона. При пероральном введении, то есть попадании в организм через рот, она вызывает развитие острой кишечной инфекции

Листерии — это род бактерий, широко распространенных в окружающей среде. Listeria monocytogenes, или листерия моноцитогенес, относится к патогенным для человека видам. Заболевание, которое вызывает данный микроорганизм, называется «листериоз».

Существует множество механизмов заражения листериозом. Наиболее часто встречается алиментарный, то есть попадание в желудочно-кишечный тракт пищи, содержащей Listeria monocytogenes.

Ранее NewsVo писал, что прокуратура назвала причины вспышки сальмонеллеза в Майской школе Вологодского округа.