Георгий Филимонов 24 ноября пообщается с жителями Никольского округа

[ Политика ]

Врио Губернатора Вологодской области в пятницу, 24 ноября, посетит Никольский округ. Сообщают в правительстве Вологодской области. 

В 16:00 в Никольске по адресу Советская, 91 в Доме культуры пройдёт открытая встреча Георгия Филимонова с жителями. Вход свободный.

Георгий Филимонов ранее отмечал, что посетит все муниципальные образования региона. В частности, во время поездок врио Губернатора побывает на проблемных объектах в городских округах и проведет встречи с жителями, где ответит на вопросы всех желающих.

Он уже посетил Грязовецкий и Череповецкий округа. 

22 ноября Георгий Филимонов провел встречу с главами муниципалитетов по отработке обращений жителей региона.

«Наша главная задача – работать. Фокус внимания должен быть направлен на каждого жителя, на каждую жалобу, просьбу. Исключаем отписки, формальных ответов быть не должно», - сказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он также добавил, что необходимо наладить эффективную коммуникацию между властью и населением.

«Простым и понятным языком разъясняем информацию жителям. Все современные технологии вам позволяют уже сейчас работать в режиме онлайн, работать проактивно», - обратился к главам муниципалитетов врио Губернатора.

Ранее Георгий Филимонов поручил главам муниципалитетов и профильным департаментам пересмотреть формат работы с обращениями жителей, в частности, открыть комментарии в социальных сетях. Также он заявил, что в Вологодской области каждую неделю будут составлять рейтинг эффективности глав муниципалитетов.

Теги:
муниципалитеты Никольск Георгий Филимонов исполняющий обязанности губернатора
 

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