В Вологодской области каждую неделю будут составлять рейтинг эффективности глав муниципалитетов

[ Политика ]

В Вологодской области еженедельно будут составлять рейтинг эффективности работы глав муниципальных округов. Об этом заявил и.о. губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. 

И.о. губернатора Георгий Филимонов поручил еженедельно составлять рейтинг глав муниципалитетов и составлять ТОП-5 самых популярных обращений граждан по ключевым проблемам региона.

«Речь идет о совершенствовании эффективности управления как отраслями, так и региона в целом.  Важно при составлении рейтинга глав муниципалитетов и самых популярных обращений от наших граждан по муниципальным образованиям, сравнивать результаты работы с предыдущей неделей», - сказал Георгий Филимонов.

Он добавил, что Правительство Вологодской области переходит в режим работы план – решение.

«Будем замерять эффективность работы от недели к неделе, от месяца к месяцу, от полугодия к полугодию», - заключил Филимонов.

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