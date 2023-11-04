В Вологодской области каждую неделю будут составлять рейтинг эффективности глав муниципалитетов

В Вологодской области еженедельно будут составлять рейтинг эффективности работы глав муниципальных округов. Об этом заявил и.о. губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

И.о. губернатора Георгий Филимонов поручил еженедельно составлять рейтинг глав муниципалитетов и составлять ТОП-5 самых популярных обращений граждан по ключевым проблемам региона.

«Речь идет о совершенствовании эффективности управления как отраслями, так и региона в целом. Важно при составлении рейтинга глав муниципалитетов и самых популярных обращений от наших граждан по муниципальным образованиям, сравнивать результаты работы с предыдущей неделей», - сказал Георгий Филимонов.

Он добавил, что Правительство Вологодской области переходит в режим работы план – решение.