Спектакль «Муха-Цокотуха» вологодского «Теремка» получил еще одну награду

Спектакль «Муха-Цокотуха» вологодского театра кукол «Теремок» получил специальный приз оргкомитета VI Большого Детского фестиваля, проводившегося в Москве. Театру вручили сертификат на 500 тысяч рублей и билет на участие в программе «Большие гастроли».

Премьера спектакля была в прошлом сезоне. Постановка основана на одноименном произведении Корнея Ивановича Чуковского. К слову, во время действа звучит именно его голос из радиоприемника, сами персонажи не произносят ни слова. Идею воплотил режиссер и художник Амир Ерманов. Ранее спектакль уже стал обладателем гран-при областного фестиваля премьер «ВОТ» и финалистом мытищинской театральной премии имени Станислава Железкина. Кроме того, постановка вошла в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».

Напомним, Сергей Безруков, российский актер и один из организаторов фестиваля, высоко оценил «Муху-Цокотуху», о чем NewsVo писал ранее.