Сергей Безруков посетил спектакль Вологодского театра кукол "Теремок"

Народный артист России Сергей Безруков вместе со своими детьми посетил спектакль «Муха-Цокотуха» Вологодского областного театра кукол «Теремок». В этом году театр участвует в VI Большом детском фестивале, который проводится в Московском Губернском театре в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины». Художественным руководителем фестиваля выступает сам Сергей Безруков. Фестиваль собирает лучшие постановки, фильмы, мультфильмы и литературные произведения для детей.

Своими впечатлениями о спектакле актер поделился на личной странице ВКонтакте:

«Отличная музыка, потрясающий спектакль. Невероятно изобретательный, красивый, остроумный и, возможно, главное - со вкусом. Дети вчера обсуждали его весь вечер)) А Вася во время спектакля на весь зал кричал слова поддержки главной героине, а потом решил подарить ей цветы)) это был его первый сознательный поход в театр, и ему очень понравилось».

Постановка «Муха-Цокотуха» вдохновлена одноименным произведением Корнея Ивановича Чуковского. Режиссером и художником-постановщиком выступает Амир Ерманов. Ранее спектакль стал финалистом Театральной премии имени С.Ф. Железкина в номинации «Лучший кукольный спектакль для детей»