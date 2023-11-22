В Вологде снова заработал павильон Лаборатории развития городской среды

В Вологде на площади Революции вновь откроется павильон Лаборатории развития городской среды. Это площадка для обсуждения и сбора предложений по развитию общественных пространств в Вологде. Вологжан приглашают поделиться своим мнением по поводу благоустройства центральных улиц: Мира, Батюшкова и проспекта Победы. Проект представили в прошлом месяце в Вологодской картинной галерее.

Павильон будет работать каждую неделю в среду с 10:00 до 11:00, а также в пятницу с 12:00 до 13:00. На месте вологжане могут заполнить специальную анкету, высказав свое мнение по указанной теме.

Ранее NewsVo писал о концепции развития центральных улиц.