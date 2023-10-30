В Вологде представили концепцию благоустройства центральных улиц

Алена Иванова

Лаборатория развития городской среды представила предварительную концепцию благоустройства центральных улиц Вологды: Мира, Батюшкова и Проспекта Победы. Презентация и обсуждение проекта с общественниками и жителями города состоялись 25 октября в Вологодской областной картинной галерее при участии главного архитектора Вологды Дениса Позднякова. По результатам обсуждения проект будет доработан с учетом рекомендаций.

Данные улицы связывают районы между собой и с центральной частью города, а также формируют культурно-исторический каркас Вологды. Для разработки проекта был проведен ряд исследований, в том числе анкетирование пользователей, обсуждение с департаментами, профильными специалистами, экспертными и заинтересованными сообществами. Также в процессе проектирования учитывались и уже имеющиеся или находящиеся в разработке концепции, среди которых благоустройство сквера у ВОКГ и развитие набережной.

«Концепция развития прилегающих улиц Мира, Батюшкова, проспекта Победы направлена на снижение количества конфликтных пересечений пешеходов, автомобилей и велосипедистов, создание комфортной и безопасной среды для всех участников дорожного движения, развитие велоинфраструктуры, структуризацию парковочного пространства. Концепция предусматривает расширение тротуаров для пешеходов, активации улицы и развития бизнеса. Для улиц предлагается высадка дополнительного озеленения и уходовые работы за существующим. Проект синхронизируется с новой транспортной схемой, дизайн-кодом и стратегическими документами развития Вологды», - поделилась задачами АНО «Лаборатория развития городской среды» на официальной странице ВКонтакте.

В первую очередь, изменения затронут отрезок улицы Мира: от начала и до Картинной галереи. По оценке проектировщиков, только половина деревьев находятся в удовлетворительном состоянии. Исходя из этого было выдвинуто три предложения по реорганизации улицы: сохранение пешеходного бульвара с заменой и восстановлением 50% насаждений, демонтаж бульвара, замена бульвара на разделительную полосу озеленения. Последние два варианта позволяют расширить пешеходную зону и организовать остановку общественного транспорта рядом с картинной галереей. Кроме того, любой из вариантов проекта подразумевает организацию отдельной велосипедной дорожки, обустройство дополнительных островков безопасности и реорганизацию парковочной зоны.

Что касается Проспекта Победы, то изменения коснутся участка от ул. Батюшкова до пересечения с ул. Мира. Здесь планируют организовать отдельную велодорожку, реорганизовать зоны озеленения и пространства для отдыха, добавить пешеходный переход, островки безопасности и дорожки сквозь зоны озеленения.

На улице Батюшкова планируется полностью переделать парковку у центрального городского рынка, так как на данный момент она находится в, довольно, хаотичном состоянии. Помимо этого, подразумевается обустройство нескольких антикарманов - сооружений на остановке общественного транспорта, препятствующих парковке легковых автомобилей, а также организация дополнительного озеленения и велодорожки.

Важной составляющей проекта является соответствие благоустроенных пространств с дизайн-кодом городом, в том числе и информационных конструкций (вывесок), а также входных групп частных предприятий, которые находятся вдоль благоустраиваемых улиц. Также предлагается проработать систему линий электропередач, чтобы привести их в более эстетический вид.

В целом, проект направлен на повышение комфортного передвижения как пешеходов, так и велосипедистов, а также маломобильных групп населения, в том числе передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности. Кроме того, концепция подразумевает усовершенствование пешеходной связанности города, развитие туристического потенциала благоустраиваемых территорий, сохранение и развитие зеленого каркаса города и рациональное использование городского пространства.

Сроки реализации проекта пока не установлены, так как на данный момент определяется сумма необходимого бюджета.