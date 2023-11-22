Убийцу вологжанки Анны Азовской приговорили к 14 годам колонии

Владимиру Маклакову суд назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статьям «Убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Убийство произошло 3 января этого года в Москве в квартире на ул. Полины Осипенко. У виновника трагедии и его возлюбленной, ведущей «Русское Радио Вологда» Анны Азовской (Саблиной), завязался конфликт на почте личной неприязни. Мужчина нанес не менее 247 ударов ножом по туловищу, конечностям и шее пострадавшей, от которых она скончалась на месте.

Кроме того, Маклаков угрожал ножом и сотрудникам полиции, прибывшим для задержания.

Также суд удовлетворил гражданский иск в размере 5 миллионов рублей.

Ранее NewsVo писал о подробностях этой трагедии.