В Москве убили вологодскую журналистку Анну Азовскую

03.01.2023 [Происшествия]

В Москве была жестоко убита ведущая «Русского радио» в Вологде Анна Азовская (Саблина).

Как сообщает СУ СК РФ по городу Москве 3 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран.

«Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют следователи. 

Телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники уточняет, что «житель Вологды приехал с возлюбленной в Москву, а после новогодней фотосессии нанес женщине 30 ударов ножом. Тело 34-летней Анны Саблиной обнаружили полицейские, которые приехали после вызова соседей. Жильцы многоэтажки на улице Полины Осипенко услышали женские крики о помощи и позвонили в 112. Сотрудникам пришлось выломать дверь, а когда они зашли внутрь, то обнаружили страшную картину: все было в крови».

Тэги: убийство, жестокое убийство

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