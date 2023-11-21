Депутат Госдумы озадачился подорожанием презервативов и обратился в ФАС

[ Общество ]

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой провести мониторинг изменения цен на презервативы и выяснить причины их резкого увеличения. Об этом пишет РИА Новости.

В обращении к антимонопольщикам Султан Хамзаев попросил провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причины их подорожания. Депутат считает, что на рынке возможен картельный сговор. По его мнению цены на презервативы надо снижать, так как средства контрацепции помогают бороться с распространением ВИЧ-инфекции. Кроме того недостаток средств контрацепции может привести к нежелательной беременности, абортам и серьезным последствиям для здоровья женщин. 

По мнению Хамзаева, резкое увеличение инфекционных заболеваний в России связано с недоступностью и игнорированием использования средств контрацепции. Он подчеркнул необходимость борьбы с этой тенденцией для обеспечения здоровья населения.

Ранее NewsVo писал, что в октябре в Вологодской области выявлено 9 ВИЧ-инфицированных.

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