В октябре в Вологодской области выявлено 9 ВИЧ-инфицированных

В октябре 9 вологжан узнали о своем ВИЧ-положительном статусе.

По информации Центра СПИД, всего по Вологодской области в этом году выявлено 294 случая ВИЧ-инфекции. Это на 5,7 % ниже прошлогодних показателей. В основном, вологжане заражаются половым путем. 72,4 % от общего числа заражений произошли именно таким способом.

Чаще всего болеют люди старше сорока лет. Заболевших на долю лиц молодого возраста от 18 до 30 лет приходится 16,3 % (48 случаев), 31 года — 39 лет — 36,7 % (108 случаев), старше 40 лет — 46 % (135 случаев). Среди заболевших есть подростки - двое до 17 лет, один до 14 лет.

Напомним, что пройти тестирование на ВИЧ можно совершенно бесплатно в Центре СПИД на улице Щетинина 17а. Результат будет известен в течение нескольких дней. Там же в случае положительного результата вологжанам подберут терапию.

В этом году свой статус проверили 384 221 житель Вологодской области.