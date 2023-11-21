"Вологда-Чеваката" уступила "УГМК-Юниор"

[ Спорт ]

"Вологда-Чеваката" уступила "УГМК-Юниор" в матче Регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги

Матч прошёл накануне в ВС УГМК в Верхней Пышме. "Вологда-Чеваката" выступала весь матч в роли догоняющей, уступая после трех четвертей 38:55. Заключительная десятиминутка стала самой результативной для "пчёл", вологжанки выиграли её 21:15, но на окончательный результат она, увы, не повлияла. Встреча завершилась со счётом 70:59 в пользу юных "лисиц".

13 очков у "Чевакаты" набрала Лидия Малахова, 11- Кристина Корд, по 10 - у Марии Канищевой и Полины Веселовой. 10 подборов (+9 очков) у Екатерины Тереховой.

Следующий матч Пчелы проведут тоже на выезде. 25 ноября встречаемся со Спартаком в Санкт-Петербурге.

Теги:
баскетбол «Вологда-Чеваката»
Фото: https://vk.com/chevakatabasket
 

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