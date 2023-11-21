В Тотьме задержали подозреваемого в поджоге

В поселке Глубокое Тотемского округа произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Возгорание удалось ликвидировать на площади 64 кв. метров. Полицейские с сотрудниками МЧС на месте происшествия обнаружили улики, указывающие на умышленный поджог. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В ходе расследования 43-летний заявитель рассказал полиции, что отдыхал с друзьями, а потом лег спать. Спустя час он почувствовал запах дыма, выбежав на улицу, увидел, что соседнее крыльцо дома в огне и побежал за помощью.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний приятель потерпевшего. Мужчина признал вину и рассказал полиции, почему принял такое решение. В ходе застолья у них с заявителем произошла ссора. Затаив обиду, мужчина взял из дома бересту, подоткнул ее под окно потерпевшего и поджег. Однако она не разгорелась, поэтому виновник решил еще поджечь тряпку на крыльце.

В результате пожара потерпевшему был нанесен материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей. В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее NewsVo писал о подробностях этого пожара.