В одном из домов Тотемского округа подожгли квартиру

[ Происшествия ]

Пожар произошел 16 ноября в двухквартирном одноэтажном доме в поселке Глубокое на Заводской улице. Около 20 часов 58-летний мужчина, проживающий в одной из квартир, почувствовал запах гари из соседней нежилой квартиры. Так как помещение было со свободным доступом, мужчина открыл дверь и обнаружил сильное задымление. Он покинул место пожара и вызвал пожарную службу.

Когда огнеборцы прибыли по адресу, дом уже был охвачен огнем. Потушить пожар удалось на площади 64 кв. м.

Специалисты считают, что причиной пожара стал поджог.

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