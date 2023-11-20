Филимонов освободил от должности руководителей трех вологодских департаментов

[ Политика ]

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов освободил от должности троих начальников департаментов. Алексей Плотников освобожден от должности начальника Департамента здравоохранения области. Кандидатура на эту должность сейчас проходит процедуру согласования.

Также освобожден от должности начальника Департамента физической культуры и спорта Сергей Фокичев. Назначен на эту должность
Александр Мартюков, директор Центра спортивной подготовки региона. Принято решение, что Департамент образования возглавит Екатерина Целикова – ректор Череповецкого государственного университета.

«Вместе с тем, хочу поблагодарить Елену Рябову за работу и предложить ей стать советником Губернатора области на общественных началах. Это не последние кадровые назначения, о других сообщим позже», - заключил Георгий Филимонов.

Ранее NewsVo писал также о том, что вологодское правительство пополнили чиновники Подмосковья и Самары. 

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