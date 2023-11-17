4 млн рублей украли у пастора церкви «Дом горшечника» Сергея Голубева

[ Происшествия ]

У лидера вологодского отделения церкви пятидесятников «Дом горшечника» Сергея Голубева украли 4 миллиона рублей, сообщает издание «MASH».

Воры вломились в частный дом пастора, действуя по наводке. Сергей Голубев в это время был на религиозной конференции. Во время допроса он объяснил сотрудникам полиции, что похищенные денежные средства – это добровольные пожертвования прихожан церкви.

Заведено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц».

Ранее NewsVo публиковал материал о том, что происходит на еженедельных концертах церкви «Дом горшечника».  

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Дом горшечника кража пожертвования
 

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4 млн рублей украли у пастора церкви «Дом горшечника» Сергея Голубева
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