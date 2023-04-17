В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде

Алена Иванова

Суббота. 19:00. Актовый зал наполовину забит людьми. Атмосфера непринужденная, люди сидят парочками или компаниями и оживленно болтают в ожидании шоу. 19:10 на сцену выбегает молодой энергичный парень, подбадривая аудиторию и объявляя, кто будет сейчас выступать. Начинается концерт. Молодые люди поют каверы на хиты известных и полюбившихся молодежи исполнителей: песню группы Кис-кис «Молчи», певицы ANIKV «Там, где хорошо» и даже треки собственного сочинения. Подростки кайфуют, хлопают, снимают видео, свистят и включают фонарики на телефонах, если исполнение особенно трогает за душу.

Только вот концерт проходит в клубе ONE80. Клуб находится в «Доме горшечника» на Путейской, 3 в Вологде, а все песни переписаны под религиозную тематику: в центре внимания всегда Бог.

В гости к Богу по флаеру

Как сюда попасть? Очень просто. Перед мероприятием сторонники церкви раздают в городе флаеры, чаще всего в центре или у ТЦ Мармелад, обещают концерт с каверами на песни любимых исполнителей и бесплатное угощение, что молодежь, естественно, подкупает.

Подслушав разговор девочек-подростков не старше 16 лет, сидящих передо мной, узнаю, что они именно так и попали в «Дом горшечника», пришли за бесплатными чипсами и колой, а потом остались.

Чипсами, колой и музыкой мероприятие не ограничивается. В программе — рассказы о том, как меняется жизнь тех, кто связывает ее с Домом Горшечника. Истории у всех были примерно одинаковые: молодые ребята раньше пили, гуляли, курили, в один момент поняли, что больше не хотят так жить, и их судьба кардинально изменилась после прихода в «Дом горшечника».

«Я тоже пришла сюда молоденькая, мне было 19 лет. А я в те времена вся такая была жестокая, вредная, озлобленная. У меня проблемы с характером были, с гневом: я грубила всем, но чаще всего маме дома доставалась. От того, что у меня родители развелись, я все веселилась-веселилась, пыталась как-то заглушить эту боль. А потом в один прекрасный момент я осознала, что я не хочу так жить, а по-другому я не умею, я даже не знаю, к кому обратиться. Пришла [в „Дом горшечника“], познакомилась, стала Библию читать, стал характер у меня меняться. Сейчас я так радуюсь. Уже 23 года верю в бога. И мне за свою жизнь не стыдно», - говорит одна из прихожанок.

В завершении концерта на сцену вышел сын пастора — Степан — и прочитал проповедь, попросив склонить всех головы. После чего пригласил желающих встать на колени перед сценой и попросить прощения у бога. Девочки, сидевшие впереди меня, радостно побежали помолиться.

Дом горшечника — секта или церковь?

«Дом горшечника» не часто попадает в новостную повестку, пастор и прихожане церкви не сильно любят общаться с журналистами. Сектой официально не считается, но вызывает у вологжан много вопросов.

Изначально, церковь была создана в США в 1970 году пастором Уэйманом Митчеллом. В Вологде «Дом горшечника» появился в начале 90-х. Основал церковь Сергей Голубев, вдохновившись проповедями пастора-евангелиста Глеба Рапчана. С тех пор церковь активно развивается и уже имеет филиалы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске и других российских городах, а также в таких странах, как Армения, Молдова, Украина и т. д.

Проповеди Сергея Голубева можно легко найти на официальном канале в ютубе, а в самой церкви рады приветствовать любого посетителя и охотно идут на контакт. Тем не менее, периодически в прессу просачивается информация, в основном от бывших прихожан. Так, в 2016 году в «СеверИнформ» была опубликована история вологжанки, переставшей посещать эту церковь, вместе с видео библейской конференции. Женщина рассказала, что в «Доме горшечника» обязательным является уплата десятины (10-20 тысяч рублей в неделю) и дополнительные сборы. На видео мужчина, похожий на пастора Сергея Голубева, рассказывает аудитории о «законе преумножения» — главным законом в «божьей экономике».

Об этом пишут и в отзывах на «Дом горшечника» в поисковой системе яндекс:

— «Это секта, народ, не ходите туда! Сначала заманивают людей под предлогом „будет бесплатный концерт и много еды“, а на самом деле потом заставляют (даже принуждают)поклоняться богу, заберут паспорта, промоют вам мозги и вы будете выносить вещи из дома для них, не понимаю почему полиция не видит этого и не принимает меры закрыть это заведение». — abcdefghi_ lmnopqrstuvwxyz — «Ужасное место, была там и промыли мозги. Всё о боге. Песни, постановки и истории тоже. Это настоящая секта, про принуждение не знаю, не дошло до этого. Не советую!!!!!». — Ke Kovaa — «По моему мнению, дейтельность данной организации необходимо запретить на территории РФ. Имеются признаки психологического воздействия и введения в заблуждение людей. Испоьзуют доверчевых людей для достижения корыстных целей». — Max T. — «Обычная тоталитарная секта. Сбор денег. Опасна для слабых людей». — Михаил

После концерта ко мне обратилась Анна Голубева — жена пастора, чтобы узнать понравилось ли мне мероприятие и как я отношусь к богу. На вид ей лет 45, была одета в простенький джемпер, джинсы, шарфик на шее, в руке — пальто и темно-синий Iphone Pro Max. На вопрос, почему «Дом горшечника» называют сектой, она ответила:

«Когда он [Иисус] на землю пришел, родился, как ребенок, начал проповедовать людям, его тоже гнали, называли сектантом. И из-за этого его распяли. Я учитель русского языка, просто говорю: читайте определение, что [секта] — это собрание, где подчиняются определенному порядку, есть какой-то лидер и его идеям следуют. По-моему, куда все деньги сносятся, у нас есть более яркие представители сектантских направлений. Пастор церкви он как бы не то, что лидер какой-то, говорит нам то, что нам делать надо. А он такой же христианин, как мы. Но он изучает Библию и дает, например, проповедь. Ты видишь здесь очень разнородный народ: есть бывшие наркоманы, а есть работники образовательных учреждений, университетов. У нас нет членства. Двери открыты, кто хочет, тот приходит. И мне с трудом представляется, что люди такого разного плана сектантски подчиняются кому-то. Члены секты — это обычно однобоко мыслящие люди, которые не слушают никаких других сторон.»

К слову, согласно толковому словарю Ожегова, секта — это религиозное течение (община), отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. Ее основными признаками являются: наличие лидера, в случае вологодского «Дома горшечника» — это Сергей Голубев, сбор взносов, о которых рассказывают бывшие сторонники церкви, а также постоянное привлечение новых людей за счет бесплатных мероприятий.