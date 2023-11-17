У Георгия Филимонова появилась страница в ВК с открытыми комментариями

[ Общество ]

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов завел вторую страничку в ВК, где открыл комментарии для всех пользователей. Первая страница врио закрыта от посторонних глаз. 

Как пояснил сам Георгий Филимонов, он открыл официальную страницу для общения с жителями региона и критика на его странице даже приветствуется. Правда, конструктивная. 

"Не боимся конструктивной критики. Наоборот, сегодня важно отработать систему обратной связи так, чтобы каждый житель чувствовал наше касание. С вашей помощью погружаюсь в проблемные вопросы. Очень много получил разумных предложений на канале в "Телеграме". В оперативном режиме их отрабатываем. На следующей неделе сможете направлять вопросы и в личные сообщения. Пишите мне с 8:00 до 20:00", - написал исполняющий обязанности губернатора Вологодской области. 

Он ввел правила отправки сообщений:
– допускаются комментарии не с фейковых страниц, только по теме поста или конкретные обращения;
– запрещается мат и оскорбления в любой форме;
– запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства Российской Федерации.

Сообщения с нарушениями будут удаляться.

Ранее NewsVo писал, что Георгий Филимонов решил обучить глав муниципалитетов общаться с гражданами.

 

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