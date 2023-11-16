В Вологде следователи проверяют информацию о плохом состоянии жилого дома-памятника 19 века

В Вологде следствием начата проверка информации о нарушении жилищных прав граждан.

"В эфире областного канала сообщается о том, что в городе Вологде многоквартирный жилой дом на улице Зосимовской, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, находится в ветхом состоянии. Местная администрация на жалобы жильцов дома не реагирует, городские управляющие компании отказываются оказывать услуги по управлению домом. И.о. руководителя СУ СК России по Вологодской области Альберт Абдулмажитович Атабиев поручил территориальному следственному отделу организовать процессуальную проверку по изложенной информации и принять меры к восстановлению жилищных прав граждан", -= сообщают в сдетсвенном управлении СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде от управления жилым домом - памятником архитектуры отказались все управляющие компании. Собственники квартир многократно обращались в администрацию города, но ни к каким результатам это не привело. Дом на Зосимовской 21 построен в 19 веке. Но в нем ди сих пор живут люди. В 2012 году дом был полностью отреставрирован, но в 2021 году дом остался без управления. У архитектурного памятника регионального значения уже сгнило крыльцо, выпали доски из оконных проемов, двор запущен, мусор не вывозится, нет сантехника.