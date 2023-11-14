В Вологде уже два года ни одна управляющая компания не берется обслуживать дом 19 века

В Вологде от управления жилым домом - памятником архитектуры отказались все управляющие компании. Собственники квартир многократно обращались в администрацию города, но ни к каким результатам это не привело Дом на Зосимовской 21 построен в 19 веке. Но в нем ди сих пор живут люди. В 2012 году дом был полностью отреставрирован, но в 2021 году дом остался без управления. У архитектурного памятника регионального значения уже сгнило крыльцо, выпали доски из оконных проемов, двор запущен, мусор не вывозится, нет сантехника. И это на фоне заявлений о том, что Вологда должна стать столицей деревянного зодчества.

Управляющие компании резонно отказываются от таких домов - денег мало, забот много. Администрация города в таких случаях самостоятельно определяет УК. Что и было сделано в 2022 году. Однако, компания "Управком" пошла в суды, не захотев принять дом в свое управление. Проиграла суд, но подала апелляция, ушла в кассацию... И пока шли процессы, сроки ее управления домом истекли.

ДГХ прикрепили УК к дому только на один год. В департаменте городского хозяйства города Вологды говорят о том, что не могут ремонтировать дом на Зосимовской, так как это частная собственность. Их просто обвинят в нецелевом расходовании средств. Люди должны сами позаботиться о своей собственности, при этом не нарушив законы о сохранении памятников архитектуры.

Жилой дом №21 на Зосимовской улице (ранее - улица Калинина) - объект культурного наследия регионального значения. Это образец двухквартирного жилого дома конца XIX века, который затем, к началу XX века преобразовался в секционный тип. Первоначально в доме каждая квартира занимала по этажу и имела самостоятельные входы с улицы и со двора. Дом деревянный, фасады обшиты тесом. Главным четырехоконный фасадом с двухъярусным крыльцом-лоджией дом обращен к улице и имеет богатый декор, в котором прослеживаются орнаментальные мотивы стиля модерн.

Окладная книга 1891—1894 годов фиксирует на этом месте дом и два флигеля дом во владении Дарьи Петровны Мельгуновой, вдовы отставного штабс-капитана Павла Петровича Мельгунова. В 1892 году Дарья Петровна продает свое владение крестьянину Семёну Ивановичу Чиркову. А тот продает один «доисторических» флигелей своей дочери Екатерине Семёновне Чирковой (в замужестве Ивановой). И через два года она строит на месте разобранного флигеля дошедший до нас дом по улице Зосимовская, 21. Подробнее – Воронин И.Б. «Этюды по вологодоведению».

В 1902 году Екатерина Семёновна продала дом крестьянам Флегонту Степановичу и Марии Николаевне Вахрамеевой, которая через пять лет стала единоличной владелицей. В 1910 года дом был продан мещанину Андрею Александровичу Косареву вместе с двухэтажным флигилем во дворе (не сохранился). На момент национализации в 1919 году несохранившийся дом по ул. Зосимовской 19 принадлежал уже некоему Аппель Ревелю Рихле, а дом по ул. Зосимовской 21 – Василию Петровичу Соколову. Среди дореволюционных владельцев дома также упоминается в учетной документации Алексей Александрович Соколов.