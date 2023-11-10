Тарифы ЖКХ в Вологодской области в среднем вырастут на 9,7% в 2024 году

С 1 июля 2024 года в Вологодской области тарифы в среднем вырастут на 9,7%. Это следует из постановления правительства РФ №3147 от 10.11.2023 г. Допустимо также отклонение от этой цифры в 4% по отдельным муниципалитетам, как в большую так и в меньшую сторону.

Ранее начальник Управления тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса и тарифного регулирования Департамента ТЭК и ТР Ольга Салтыкова уже рассказала вологжанам, когда повысят тарифы в области.

«Коллегиальному органу - правлению Департамента предстоит принять более 600 тарифных решений для 360 организаций коммунального комплекса до 20 декабря. Ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен повышением цен на энергоресурсы и инфляцией», - сказала Ольга Салтыкова.

В 2022 году тарифы в России поднимали два раза за год. Обычно это происходит раз в год — летом. Власти обосновали повышение тарифов тем, что эти деньги пойдут на ремонт сетей.

Ранее Вологодская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ. По данным РИА "Новости", среднестатистическая семья вологжан тратит на коммунальные платежи (включая все виды отопления) 9,3% доходов или 4380 рублей в месяц.