Вологжанам рассказали, когда в следующий раз ждать повышения тарифов ЖКХ

[ Общество ]

В Вологодской области цены на тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2024 года. Об этом в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте рассказала начальник Управления тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса и тарифного регулирования Департамента ТЭК и ТР Ольга Салтыкова.

«Коллегиальному органу - правлению Департамента  предстоит принять более 600 тарифных решений для 360 организаций коммунального комплекса до 20 декабря. Ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен повышением цен на энергоресурсы и инфляцией», - сказала Ольга Салтыкова. 

Цены на тарифы вырастут в июле следующего года примерно на 7,2%. Рост цены на природный газ с 1 июля 2024 года составит 11,2%, а расходы граждан на оплату коммунальных услуг в среднем по России увеличатся на 9,8%.

В 2022 году тарифы в России поднимали два раза за год. Обычно это происходит раз в год — летом. Власти обосновали повышение тарифов тем, что эти деньги пойдут на ремонт сетей.

Ранее Вологодская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ. По данным РИА "Новости", среднестатистическая семья вологжан тратит на коммунальные платежи (включая все виды отопления) 9,3% доходов или 4380 рублей в месяц.

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