«Тотьма-Водоканал» нарушило правила подключения к сетям водоснабжения

[ Общество ]

За нарушение правил подключения к сетям водоснабжения Тотьма-Водоканал оплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Сообщает УФАС России по Вологодской области. 

МУП «Тотьма-Водоканал» не направило гражданину в установленные законом сроки проект договора о подключении жилого дома к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. За это предприятие ответит рублем.

"Вологодское УФАС признало МУП «Тотьма-Водоканал» нарушившим Правила № 2130* и назначило наказание в виде административного штрафа. Служба выдала предприятию представление, согласно которому МУП «Тотьма-Водоканал» обязано направить гражданину проект договора о подключении его жилого дома к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения", - сообщают в Вологодском УФАС.

* Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 

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