Жители Вологды и пригорода, лишенные 20-го автобуса, обратились к и.о. губернатора

Жители Вологды и Вологодского округа обратились к и.о. губернатора Георгию Филимонову в связи с отменой 20-го автобуса.

Ранее NewsVo писал, что жители сразу нескольких микрорайонов Вологды и пригорода остались без двадцатого автобуса, после того, как было запущено движение на улице Поэта Романова. Власти города просто решили поменять маршрут. В итоге у жителей Горок, Телецентра и улицы Можайского остался только 28 автобус. Жителям Лосты повезло чуть больше, у них есть еще единица. Администрация города оправдывает свое решение результатами научно-исследовательской работы. Жители обратились в приемную президента.

Без двадцатого автобуса остался также и пригородный поселок Харачево, у которого нет транспортного сообщения с Вологдой кроме городского.

Власти Вологды приняли решение после обращений жителей добавить дополнительный рейс в утренние часы на 28 маршрут. В Департаменте городского хозяйства пояснили, что это позволит сократить интервалы движения утром, когда жители районов Горка и Телецентр уезжают на работу и на учёбу. Однако, людей такой вариант не устроил.

"Сергей Александрович Воропанов, а также Олег Александрович Кувшинников не смогли помочь решить данный вопрос, отвечая как один «маленький пассажиропоток». Простите, но этот автобус возил людей на работу на ВПЗ, а теперь этим людям приходиться по утрам ездить с пересадками, также автобусом пользовались мамы с детьми и пожилые люди, инвалиды которым нужно было в больницу. Одновременно хочется отметить людей, которые живут на улице Можайского - для них это был единственный автобус для передвижения по городу. Да, у нас есть 28 автобус, но он идет совершенно в другую сторону города! Впереди зима! Мы не просим, мы просто кричим о том, чтобы автобус вернули на прежний маршрут! От настоящей конечной остановки до Лосты ехать примерно 5 минут, какой смысл было убирать автобус? Помогите людям, не оставьте зимой ждать 28 автобус по часу, а то и больше (расписание не работает, автобус часто задерживается). Почему в Череповце нет такой проблемы с общественным транспортом, как в Вологде?" - написали вологжане Георгию Филимонову в ТГ.

На обращение ответил начальник департамента городского хозяйства города Вологда Леонид Степанов:

"Департамент городского хозяйства г.Вологды с помощью Вологодского государственного университета продолжает мониторить ситуацию с пассажирским транспортом от д. Харачево, в связи с этим было принято решение добавить один рейс к Маршруту 28 в утренние часы пик. В случае изменения ситуации движение автобусов будет пересмотрено".

Напомним, что Вологодский госуниверситет и делал научную работу, по результатам которой были изменен маршрут.

В мае 2022 года бывший начальник департамента городского хозяйства города Вологды Алексей Шумилов рассказывал, как проводилась оценка пассажиропотока в рамках исследовательской работы. Занимались этим студенты, которые провели опросы на остановках в разных микрорайонах города.