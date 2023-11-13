В Чагодощенской центральной районной больнице медики вновь получили мизерную зарплату

В Чагодощенской центральной районной больнице медики продолжают получать мизерную зарплату из-за действий уволенного руководства.

В октябре этого года в Чагоде из-за долгов больницы врачи получили минимальную зарплату. Врачи ЦРБ Чагодощенского округа написали открытое письмо, так как не знали как прожить на ту зарплату, которую получили. За счет урезания зарплаты медперсоналу учреждение здравоохранения пыталось решить проблему с долгами, которые образовались при бывшем главвраче.

Данное письмо было сотрудниками направлено в Департамент здравоохранения Вологодской области.

Там ответили, что специалисты департамента здравоохранения выезжали в Чагодощенскую ЦРБ, провели ряд встреч с коллективом больницы. И пообещали, что проблему решат:

"Во время визитов к администрации больницы возникли вопросы как по организации оказания медицинской помощи, так и по финансовому управлению и подходам к расходованию денежных средств. Была проведена комплексная проверка в рамках внутриведомственного контроля, комплексный анализ организации медицинской помощи, её качества, работы финансовых служб, условий работы медицинского персонала учреждения. В итоге главный врач снят с должности и назначен временно исполняющий обязанности руководителя медицинской организации. В настоящее время кредиторская задолженность в больнице существует, вопрос с ее ликвидацией решается. Начисление заработной платы анализируется. За сентябрь медицинскому персоналу будут предусмотрены стимулирующие выплаты".

Прошел месяц, а врачи в своих квитках опять увидели МРОТ.

"На первые наши возмущения, Департамент ,,накормил,, нас завтраками, что проблема решиться в ближайшее время, но увы и ах, наступил снова день зарплаты. свои родные 16200+ вредность, а у врачей 20 с копейками мы получили...Объясните нам, пожалуйста, сельским медикам ,уважаемый Департамент, до каких пор это будет длиться!? В больнице нет ни медикаментов , ни бумаги, ни даже бланков, что бы людям выписать анализы, зато временное руководство призывает нас выходить в выходные дни, чтобы проводить диспансеризацию населения, с которого вы получаете огромные суммы, как это будет оплачиваться, да никак!!! Все счета арестованы, оплату за выполненную ранее диспансеризацию, мы не видели с начала года, куда уходят эти деньги????! Руководство все кормит нас пустыми обещаниями, при запросе документов, а в частности, коллективного договора, табелей рабочего времени, приказов о стимулирующих выплатах нам не выдают, ссылаясь , что запретил наш главный врач Семаков А.С. Почему запрещает? Не совсем понятно", - пишут медики.

По словам сотрудников ЦРБ с первого декабря в больнице встанет весь автомобильный парк, потому что нет ни зимней резины, ни технического осмотра служебных машин.

В Департаменте здравоохранения Вологодской области пояснили, что администрация больницы прилагает все усилия для "нормализации ситуации в медорганизации по организации оказания медицинской помощи, финансовому управлению и подходам к расходованию денежных средств".

Там заверили, что закупается зимняя резина для машин, транспорт будет к декабрю "переобут". Все препараты в больнице есть.

Также в департаменте подтвердили информацию, что врачам не выплачивались деньги за диспансеризацию.

"Оплата за проведенную диспансеризацию медперсоналу в ноябре будет выплачена за предыдущие месяцы", - заключили в департаменте.

Тем временем в Вологодской области наблюдается дефицит медицинских кадров. Сотрудники Чагодощенской ЦРБ уверены, что таким отношением к врачам в платную медицину уйдут последние врачи, которые сейчас работают в системе ОМС. Ранее NewsVo писал, что наибольший дефицит кадров в Вологодской области зафиксирован среди профессии врач. Здесь приходится меньше одного резюме на вакансию.