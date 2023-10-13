В Чагоде из-за долгов больницы врачи получили минимальную зарплату

Врачи ЦРБ Чагодощенского округа написали открытое письмо, так как не знают как прожить на ту зарплату, которую получили. За счет урезания зарплаты медперсоналу учреждение здравоохранения пытается решить проблему с долгами, которые образовались при бывшем главвраче.

"В течение длительного времени наша больница функционировала под руководством Турдыева Ш.Д., и после его снятия с должности выявилась огромная кредиторская задолженность, составляющая около семи миллионов рублей. На данный момент наш коллектив продолжает усердно выполнять все неотложные медицинские и административные задачи, включая терапевтические процедуры, обслуживание организаций по профессиональным осмотрам, выполнение диспансеризации населения и множество других работ. Однако за наш труд мы получаем ничтожно маленькую оплату. Коллектив получает «смешные авансы» в размере 69 рублей до 1500 рублей (это у врачей). Как 12 октября 2023 года, весь наш коллектив был поражён, получив остатки ЗП, которые равняются минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), и это касается каждого из нас. Например, врач-терапевт, отработавший 8 ночных смен и несколько дежурств в больнице (3 дежурные недели, дежурства на дому) получил зарплату, которая не соответствует его труду и профессиональным обязанностям", - говорится в обращении.

Коллектив больницы хочет понять, почему те лица, которые привели больницу к такой критической финансовой ситуации, не понесли никакого наказания и не несут ответственности, а продолжают свою работу. В то время как простые врачи и медицинские работники, получают лишь мизерное вознаграждение за тяжёлый и ответственный труд.

"Сейчас у нас возникают сомнения: стоит ли продолжать работать в таких непосильных условиях, или нам следует искать работу в местах, где труд будет должным образом оплачиваться".

Данное письмо было сотрудниками направлено в Департамент здравоохранения Вологодской области.

Там ответили, что специалисты департамента здравоохранения выезжали в Чагодощенскую ЦРБ, провели ряд встреч с коллективом больницы.

"Во время визитов к администрации больницы возникли вопросы как по организации оказания медицинской помощи, так и по финансовому управлению и подходам к расходованию денежных средств. Была проведена комплексная проверка в рамках внутриведомственного контроля, комплексный анализ организации медицинской помощи, её качества, работы финансовых служб, условий работы медицинского персонала учреждения. В итоге главный врач снят с должности и назначен временно исполняющий обязанности руководителя медицинской организации. В настоящее время кредиторская задолженность в больнице существует, вопрос с ее ликвидацией решается. Начисление заработной платы анализируется. За сентябрь медицинскому персоналу будут предусмотрены стимулирующие выплаты".

Письмо от коллектива ЦРБ зарегистрировано и находится на рассмотрении в департаменте здравоохранения. Факты, изложенные в обращении, в том числе об уровне заработной платы, будут проверены и проанализированы. В случае выявления нарушений, безусловно, проведутся необходимые корректировки. Заявили в департаменте.

Ситуация с решением проблем ЦРБ находится на личном контроле у начальника департамента здравоохранения.